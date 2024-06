Turista muore all'improvviso dopo la serata in discoteca sotto gli occhi della compagna incinta

Tragedia a Bellaria, nella notte tra sabato e domenica, dova un turista è deceduto improvvisamente sul lungomare Pinzon dopo aver trascorso la serata al Becky Bay. L'uomo, un 42enne originario di Roma ma residente a Como in vacanza a Torre Pedrera con la compagna incinta, era nel locale sulla spiaggia bellariese dove era in corso una festa. Al momento non è chiaro se, sulla pista da ballo, ci sia stato un piccolo tafferuglio e se la vittima sia stata colpita alla testa come sarebbe emerso da alcune dichiarazioni. La compagna dell’uomo, subito ascoltata dai carabinieri, ha parlato di una serata fino a quel momento normale, durante la quale il compagno si era divertito a pogare a suon di musica rock all’interno del locale. Poi, una volta usciti dal Beky Bay, la tragedia. Quando è uscito verso le 23.30, appena messo piede sul lungomare il 42enne si è accasciato a terra sotto gli occhi della compagna e ha perso i sensi non rispondendo più alle sollecitazioni. Sul posto è accorso il 118, con ambulanza e auto medicalizzata, ma nonostante tutti gli sforzi dei sanitari di far ripartire il cuore del 42enne alla fine il medico si è dovuto arrendere e dichiararne il decesso. Sul lungomare Pinzon, oltre alla Municipale bellariese, sono intervenuti i carabinieri. Dai primi riscontri il corpo del turista non presenterebbe lesioni compatibili con dei segni di violenza e il pubblico ministero di turno ha disposto le analisi tossicologiche.