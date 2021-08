Turista russa ubriaca si arrampica sul tavolo del ristorante e getta cibo agli altri avventori

Uno show dettato dal troppo alcol bevuto quello messo in atto da una turista russa 47enne che, nel tardo pomeriggio di giovedì, ha dato in escandescenza in un ristorante. La donna, in preda ai fumi dei cocktail, ha iniziato a molestare gli altri clienti per poi salire in piedi sul tavolo gettando il cibo a destra e a manca colpendo avventori e passanti. Dal ristorante di Marina Centro è partita la chiamata per chiedere aiuto e, sul posto, è accorsa una Volante della polizia di Stato. Nonostante l'intervento delle divise, la 47enne ha iniziato ad inveire contro gli agenti con frasi minacciose per poi aggredirli con calci e pugni. Non senza fatica il personale della Questura è riuscito ad ammanettare la turista e a portala in Questura dove è stata arrestata per oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità mentre gli agenti intervenuti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove sono poi stati dimessi con una prognosi di 3 e 4 giorni.