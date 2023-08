Turista muore annegato, intervengono i servizi sociali per aiutare i 2 figli disabili in vacanza con lui

Ennesima vittima del mare sulla costa riminese: dopo i due decessi registrati nella giornata di mercoledì, un egiziano 24enne e una turista 75enne proveniente da Perugia, a perdere la vita è stato un 46enne di origini serbe residente a Zurigo. La tragedia si è consumata intorno alle 15 sulla spiaggia di Bellaria all'altezza del Bagno 62. Dai primi riscontri la vittima, che pare non sapesse nuotare, si era avventurata in acqua con un materassino. A causa del forte vento di garbino, il gonfiabile è stato spinto al di là delle scogliere e il 46enne è stato visto sbracciarsi per chiedere aiuto per poi finire in mare. Ad assistere alla scena uno dei due figli dell'uomo, entrambi 20enni e affetti da una grave disabilità, che hanno iniziato a dare l'allarme. Il bagnino di salvataggio si è precipitato per tentare di recuperare il turista ma questo era già finito sottacqua. Riportato a riva, nonostante le manovre di rianimazione il suo cuore non è ripartito e anche tutti gli sforzi del personale del 118 intervenuto sul posto si sono rivelati vani e alla fine il medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso. Sulla battigia è arrivata anche la Capitaneria di Porto che ha avvisato il magistrato di turno e messo in moto la macchina dei servizi sociali del comune di Bellaria per aiutare i figli della vittima in attesa dell'arrivo dei parenti dalla Svizzera.