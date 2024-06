Turista tenta il gesto estremo gettandosi dal terzo piano del residence

Dramma sfiorato, nella mattinata di martedì, a Bellaria dove una turista di 74 anni ha tentato il gesto estremo gettandosi dal terzo piano di un residence. Secondo quanto emerso la donna, residente in Lombardia, era in vacanza da alcuni giorni con le sorelle. Intorno alle 9 le parenti l'avrebbero lasciata sola nell'appartamento con la 74enne che ne avrebbe approfittato per scavalcare la ringhiera del terrazzo e gettarsi nel vuoto. Dopo un volo di oltre 8 metri l'anziana è precipitata su una terrazza del primo piano ed è stata immediatamente soccorsa mentre è scattato l'allarme che ha fatto intervenire i sanitari del 118 e l'eliambulanza da Ravenna. Rimasta sempre cosciente, la donna ha manifestato ai soccorritori il suo intento di farla finita e, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Municipale.