Tragedia in mare, turista annega davanti agli occhi della moglie

Tragedia sulla battigia di Riccione, nella mattinata di martedì, dove un turista 79enne di Verona ha perso la vita annegando in mare. Il dramma si è consumato nello specchio d'acqua davanti al Bagno 119 dove l'anziano si era tuffato insieme alla moglie intorno alle 10. Pare che il veronese abbia iniziato a rallentare la nuotata, forse a causa di un improvviso malore, per poi scomparire sotta'cqua davanti agli occhi della donna che ha dato l'allarme. Il bagnino di salvataggio è accorso sul posto e, dopo essersi tuffato, ha riportato a galla il 79enne per poi iniziare le manovre di rianimazione mentre sulla spiaggia sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Nonostante tutti i disperati tentativi per far ripartire il cuore del veronese, alla fine il medico si è dovuto arrendere e dichiararne il decesso. Sul posto, per le pratiche di rito, è intervenuta la Capitaneria di porto.