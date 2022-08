Da 60 anni fedeli alla Regina dell'Adriatico. "Per tanti la nostra città diventa una seconda casa"

Da 60 anni fedeli alla "Regina dell'Adriatico" per le loro vacanze. Si tratta di Stefania e Sergio Antonini, una coppia romana che dal 1962 trascorre le proprie ferie al mare a Cattolica e, in particolare, da 23 anni soggiorna al Residence Sangiorgi. In questa loro "fedeltà" alla Regina, hanno visto la città trasformarsi ma hanno spiegato di essersi innamorati dell'ospitalità, della bellezza e della tranquillità che offre. Tanto è il legame con Cattolica che, da quando sono divenuti pensionati hanno deciso di prolungare le vacanze, prima limitate al solo mese di agosto e adesso anticipate anche a luglio.

Per premiare questa loro costanza, Stefania e Sergio hanno ricevuto la visita della sindaca Franca Foronchi e del vicesindaco ed assessore al Turismo Alessandro Belluzzi. Per la coppia un momento di festa con tanto di brindisi ed omaggi da parte dell'amministrazione. I gestori del residence hanno preparato per l'occasione una "targa fedeltà", mentre da Palazzo Mancini hanno ricevuto pubblicazioni e materiale turistico cittadino.

“Fa piacere - commenta la sindaca - incontrare questi turisti che amano la nostra città, che ci raccontano la loro esperienza positiva. Sono davvero tanti e per loro Cattolica diviene una vera e propria seconda casa sempre pronta ad accoglierli. Per loro è una vacanza del cuore, oltre la spiaggia, amano la nostra accoglienza, il buon cibo e l’intrattenimento che riusciamo ad offrire”. “Siamo molto felici di aver incontrato Sergio e Stefania – ha commentato Belluzzi – fortemente legati alla nostra città. Qui si sentono di famiglia ed il rapporto che si instaura con operatori turistici è molto forte. Gli auguro di proseguire ad incrementare gli anni di fedeltà e di rivederci nelle prossime stagioni per brindare ancora insieme”.