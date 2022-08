Turisti a caccia di consigli e informazioni: in 30mila si sono rivolti agli uffici IAT gestiti da VisitRimini

Da maggio a metà agosto gli uffici IAT gestiti da VisitRimini hanno registrato quasi 30.000 contatti, oltre il 30% dei quali stranieri, per le più svariate richieste di informazione. Le lingue più parlate quest’estate sono: inglese, tedesco e francese. I numeri sono raddoppiati, rispetto allo scorso anno che al 31 agosto avevano raggiunto i 15.000 contatti. Un’ulteriore conferma della performance positiva della stagione in corso. Guardando più da vicino il rapporto con i turisti, va rilevato il comune ed entusiastico apprezzamento del nuovo lungomare. Il Parco del Mare ha colpito sia italiani, sia stranieri che hanno trovato un ambiente completamente rinnovato nel segno di una nuova vivibilità, che eleva la qualità della vita. Molte poi sono state le richieste di indicazioni per visitare il centro storico, con i suoi monumenti e Musei, per il programma degli eventi in città e per i locali dove trascorrere la serata. Una tendenza che si fa più marcata di anno in anno, anche in coincidenza con le presenze straniere.

Prende sempre più corpo anche la domanda di alberghi e locali accessibili, segno che il mood della destinazione inclusiva si fa sempre più forte. E poi è ritornata la moda del ballo: molte le richieste per locali da ballo e discoteche, così come luoghi dove ballare il classico liscio romagnolo. Il desiderio di fare un giro nell’entroterra e sulla costa è confermato anche quest’anno con le numerose richieste per raggiungere San Marino con l’autobus e per conoscere la Romagna grazie agli Smart pass di 3 e 7 giorni. Nella zona Sud, poi, il servizio Metromare è stato apprezzatissimo. I parchi divertimento, sono ritornati al centro dell’interesse dei turisti: Aquafan, Italia in Miniatura, Oltremare e Mirabilandia i più gettonati. Riguardo alle esperienze preferite, continua il successo del tour guidato al centro storico in lingua, le attività in mare e le degustazioni raggiungibili con i mezzi pubblici.