Turisti fedelissimi, “Cattolica è speciale”: tre famiglie per 120 anni di vacanze nella Regina

Insieme hanno passato più di 120 anni di vacanze nella Regina. Sono tre famiglie di turisti “fedelissimi” a Cattolica. Da decenni trascorrono un pezzo d’estate in città e sempre nello stesso albergo, l’hotel Cristina Corona. Un’amicizia che l’Amministrazione comunale ha voluto premiare con la pergamena fedeltà consegnata dall’assessora alla polizia locale Claudia Gabellini. I titolari dell’albergo li hanno omaggiati donando loro una medaglia. Ciascuna famiglia ha espresso motivi diversi sul perché tornino sempre in città. “Cattolica è bella, serena e pulita” l’opinione di Patrizio Carugati e della moglie Patrizia, che da 30 anni hanno scelto la Regina come meta di ferie e relax. “Cortesia e anche grande efficienza della Regione Emilia-Romagna sulla sanità” il pensiero dei coniugi Marino e Oriana Cappellini, originari di Cinisello Balsamo, che hanno festeggiato oltre 40 estati a Cattolica. Mezzo secolo di vacanze è invece il traguardo di Floriano Melchioni e della moglie Valeria, residenti a Grizzano Morandi, che riassumo il loro parere su Cattolica con una parola: “Speciale”.