Turisti nel mirino delle baby gang, raffica di rapine nella Perla Verde

Notte di fuoco a Riccione, quella tra venerdì e sabato, dove si sono registrate una decina di rapine ai danni dei giovani turisti. Ad imperversare sono state le oramai note baby gang di ragazzini di origini nordafricane che, arrivati nella Perla Verde, hanno preso di mira i loro coetanei in vari punti della città. Dal mare alle discoteche, passando per i locali della movida, sono state diverse le segnalazioni arrivate i carabinieri da parte delle vittime. Il modus operandi è stato sempre lo stesso: il branco che accerchia la potenziale vittima e, contando sulla superiorità numerica o mostrando un coltello, gli strappa dal collo la catenina d'oro per poi pretendere anche contanti e telefono cellulare. Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, che hanno presidiato per tutta la notte i punti caldi di Riccione, non risultano arresti in flagranza.