Turisti molesti aggrediscono l'autista del bus e lo spediscono in ospedale

Notte di paura per l'autista di un autobus della Start Romagna che, senza motivi apparenti, è stato aggredito e malmenato da un gruppo di giovani turisti. Il pestaggio è avvenuto in piazzale Curiel quando 5 ragazzi tedeschi, pare in preda ai fumi dell'alcol, sono stati richiamati per lo scompiglio che stavano portando a bordo del mezzo pubblico. Per tutta risposta i ragazzi se la sono presa col conducente, un 57enne, e dalle parole sono passati ai fatti iniziando a picchiarlo. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha riportato la calma. I turisti sono stati identificati e denunciati a piede libero per lesioni personale mentre l'autista, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, è stato dimesso dall'Infermi con una prognosi di 20 giorni.