Coppia di turisti rapinata, caccia ai malviventi per Marina Centro

Notte da incubo per una coppia di turisti torinesi che, mercoledì, è stata rapinata da due malviventi poi fuggiti e che hanno innescato una caccia all'uomo a Marina Centro. Le vittime, secondo quanto ricostruito, intorno alle 2.30 si trovavano si trovavano nella rotonda tra il parco Fellini e la spiaggia quando sono state avvicinate da due giovani. Il primo, fingendo di parlare al cellulare, ha iniziato a puntare la borsa della ragazza per poi con una mossa fulminea cercare di strappargliela di mano. A causa dello strappo, la giovane è rovinata a terra battendo pesantemente il capo e per il contraccolpo anche il malvivente è caduto addosso alla vittima. Ne è nato un animato trambusto e, ad approfittare della situazione, è stato il secondo malvivente che ha afferrato la borsa della giovane scappando a gambe levate seguito dal primo.

Ad accorgersi della situazione sono stati alcuni passanti che, oltre a dare l'allarme, si sono messi all'inseguimento dei rapinatori riuscendo a bloccarne uno mentre sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno così ammanettato il giovane e, dopo aver raccolto una descrizione del complice, hanno iniziato la caccia all'uomo tra le strade di Marina Centro. A tradire il rapinatore è stato il suo abbigliamento, una maglia del Milan, che ha permesso ai carabinieri di identificarlo tra i passanti mentre si trovava nei pressi della Fontana dei 4 cavalli. A finire in manette sono stati un tunisino 25enne e un italiano anche lui di origini nordafricane 27enne mentre, la refurtiva, è stata recuperata e riconsegnata alla vittima che nonostante la brutta caduta non ha voluto essere portata in pronto soccorso. I due malviventi compariranno davanti al giudice giovedì mattina per la convalida.