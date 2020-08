Turisti trovano portafoglio per terra e si mobilitano per cercare il proprietario

Una famiglia residente nel modenese stava passeggiando sulla nuova passeggiata di Torre Pedrera godendosi le ultime ore di vacanza quando hanno visto a terra un portafogli con una grossa cifra all'interno, l'hanno subito raccolto, si sono guardati attorno e, proprio a pochi passi stavano passando 2 degli steward che il Comitato Turistico di Torre Pedrera ha organizzato come assistenza e aiuto agli ospiti e clienti, hanno quindi lasciato in consegna il portafogli agli steward che hanno avvisato le forze dell'ordine che sono prontamente arrivate, ma proprio mentre si stavano definendo le formalità è arrivato il proprietario che aveva perso durante una passeggiata in risciò a cui è stato riconsegnato portafogli documenti e denaro . "Una bella storia a lieto fine" commenta il consigliere Enzo Zamagni soprattutto grazie al servizio di controllo organizzato dal Comitato Turistico in collaborazione con l'associazione dei Carabinieri in congedo Rimini

