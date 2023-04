Tutela degli amici a quattro zampe, continuano gli incontri tra cittadini e amministrazione comunale

Continua il tour dell’amministrazione comunale nelle diverse aree sgambamento della città per incontrare i proprietari dei cani e confrontarsi con loro sulle politiche a tutela degli amici a quattro zampe.

Dopo la ‘data zero’ del 14 aprile, si continua domani, mercoledì 19 aprile, in via Pastore, alle ore 10.00: questo appuntamento inizialmente era stato inserito nell'ambito del primo ‘giro’, poi annullato a causa del maltempo. Il viaggio prosegue quindi il 26 aprile con tre incontri: al Parco Briolini alle ore 9.30, al Parco XXV Aprile alle ore 10.30 e al Parco Maria Callas/Via Roma alle ore 11.30.

A presenziare, l’Assessora al Benessere degli Animali del Comune di Rimini, Francesca Mattei, insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), che da sempre sono in prima linea per la cura dei parchi e per garantire una corretta gestione del cane.

“Con questo tour intendiamo favorire un dialogo diretto e informale con la cittadinanza - spiega l’Assessora comunale Francesca Mattei -. Un modo per pensare insieme a degli eventuali interventi volti a migliorare la qualità di vita e il benessere dei nostri animali domestici. Ecco perché invito chi può a partecipare.”.

Più avanti verranno comunicate le date e i rispettivi orari degli altri appuntamenti in programma.