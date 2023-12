Tutela dei minori in situazioni di conflitto familiare. Riccione approva le linee guida del protocollo

Approvate dalla giunta comunale le linee guida del Protocollo 2023 sul tema della tutela dei minori in situazioni di conflitto familiare che saranno applicate a tutti i procedimenti in materia di affidamento dei minori per i quali l’Autorità Giudiziaria abbia disposto l’affidamento ai Servizi Sociali.

Nato dall’esigenza comune alle diverse professionalità che si occupano di conflitto familiare di dare la migliore assistenza possibile ai soggetti coinvolti, il Protocollo 2023 contiene le linee guida per un approccio concettuale e metodologico efficace e condiviso nell’approccio ai conflitti familiari. Scopo del Protocollo 2023 è promuovere le buone prassi, la collaborazione, gli iter proficui e i percorsi virtuosi fra le professionalità e i servizi coinvolti nel rispetto delle rispettive competenze e ruoli di intervento affinché sia garantita la tutela psicofisica e il benessere dei minori coinvolti nei conflitti familiari.

Il Protocollo 2023 è stato sottoscritto dal Tribunale di Rimini, dall’Ordine degli Avvocati di Rimini, dall’Azienda USL della Romagna rete dei Servizi di Tutela Minori, dai Servizi Sociali Territoriali, dal Comune di Riccione e di Rimino e dalle Associazioni Forensi.