Tutela e benessere degli animali: prosegue collaborazione tra Cattolica ed Enpa Rimini

Prosegue il rapporto di collaborazione tra i rappresentanti della sezione riminese dell'Enpa ed il settore ambiente di Palazzo Mancini. La Giunta Comunale, presieduta dalla Sindaca Franca Foronchi, ha dato il via libera al rinnovo triennale, sino al maggio 2025, dell’apposita convenzione che nel 2021 ha dato ufficialmente avvio alla sinergia tra l'Amministrazione Comunale di Cattolica ed i volontari dell'associazione per la protezione degli animali. Da ambo le parti la soddisfazione per l’intesa che, tra le altre cose, ha portato alla creazione di uno sportello per la tutela dei diritti degli animali e la corretta gestione degli stessi.

Il ricevimento del pubblico continuerà ad essere garantito settimanalmente nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ore 18.00 presso l'adrone del Palazzo Municipale (Piazza Roosevelt, n. 5). Va ricordato che all’interno del punto informazione è presente un cestello qualora la cittadinanza volesse donare del cibo e/o medicinali per cani e gatti. Materiale che successivamente sarà distribuito tra privati che ne facciano richiesta e volontarie della zona. I volontari, inoltre, sono disponibili anche su chiamata in caso di bisogno. “Siamo contenti – commenta l’Assessora ai Diritti degli animali, Claudia Gabellini – di aver trovato la piena disponibilità a proseguire in questo rapporto da parte rappresentanti della sezione di Rimini di Enpa. Continueremo a lavorare fianco a fianco focalizzando l’attenzione al territorio ed alle tematiche del benessere animale. Siamo sicuri che i cittadini apprezzeranno la prosecuzione di un servizio che, appunto, tenga presente le problematiche di convivenza tra ambiente, animali e persone. Non solo ascolto ed informazione, ma anche repressione di comportamenti scorretti o di reati come il maltrattamento e le attività criminose a danno della natura e degli animali. Aggiungo, inoltre, che stiamo lavorando ad un regolamento più generale dedicato agli animali che possa accorpare le varie ordinanze comunali e dare una tutela certa ai loro diritti”.

Grazie alla gestione affidata ai volontari Enpa Rimini, il Comune proseguirà ad offrire i seguenti servizi: censimento colonie feline; controlli nelle aree verdi comunali, parchi e giardini pubblici, e monitoraggio delle due aree di sgambamento di via Carpignola (Parco della Pace) e Via Eulero (Parco delle Querce); controlli sulla presenza di focolai di "Zanzara Tigre" e infestazioni di “Processionaria del Pino” e relative attività informative, preventive e repressive; tariffe agevolate ai privati mirate ad incentivare la sterilizzazione dei loro animali d'affezione; assistenza e gestione di problematiche/conflitti tra proprietari di animali; informazione ai turisti su ordinanze vigenti nel Comune, in particolare su quella balneare, e supporto in caso di emergenze veterinarie; cibo e tariffe veterinarie agevolate alle fasce più deboli. Qualora, durante i propri servizi, i volontari dovessero riscontrare dei reati, saranno tenuti ad avvisare le competenti Autorità e la Polizia Locale per gli interventi del caso.