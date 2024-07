Tutti a cena dalla Regina, la Grande Rustida torna a deliziare i palati in piazza primo Maggio

Le graticole sono pronte a scendere in piazza e nuvole di fumo all’odor di grigliata stanno per incensare di nuovo le sirene della fontana. È finita l’attesa per i palati alla ricerca di storia e tradizioni da assaporare. La Grande Rustida torna ad animare Cattolica questo mercoledì, 17 luglio, dalle ore 20.30, in piazza Primo Maggio che si prepara a diventare una grande cucina.

“Torna uno degli eventi più caratteristici dell’estate di Cattolica – spiega il Vice sindaco e Assessore al turismo Alessandro Belluzzi – La Grande Rustida è un appuntamento tipico nel cartellone della Regina che da decenni richiama sempre tantissime persone. È un evento che racconta attraverso il gusto, e non solo, la storia e la tradizione di Cattolica e dell’intero territorio, dal mare all’entroterra. Protagonista assoluto della Rustida è il pesce azzurro del nostro mare che verrà cotto sulle graticole dai bagnini della Cooperativa di Cattolica, promotrice dell’iniziativa, che ringraziamo per l’impegno profuso. Ad accompagnare i sardoncini, ci sarà il vino dei nostri vitigni. Il tutto con l’intervento musicale dell’orchestra Palazzi che farà ascoltare e ballare sulle musiche del folklore romagnolo. Questa iniziativa enogastronomica è stata realizzata in collaborazione con il progetto la Valle delle Vacanze perché riteniamo importante che attraverso eventi di richiamo come questi, si promuova l’intero territorio, dal mare all’entroterra, offrendo ai turisti una visione globale del nostro patrimonio naturale ed enogastronomico”. A tal fine, sarà allestito anche un gazebo informativo che fornirà materiale sulla Valle delle Vacanze. Ma la Grande Rustida ha anche un grande cuore. Spazio alla beneficenza, con un gazebo dello Ior, istituto oncologico romagnolo, al quale si potranno acquistare delle t-shirt il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca contro il tumore.