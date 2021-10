Tutti col Green pass i dipendenti comunali di Rimini

Nessuno si è presentato all'ingresso degli uffici comunali di Rimini senza Green pass questa mattina. Nelle 23 sedi degli uffici comunali di Rimini, nel giorno in cui è scattato l'obbligo della certificazione verde per l'accesso nei luoghi di lavoro, "non si è registrata nessuna irregolarità o criticità", assicura l'amministrazione. "Il provvedimento ha imposto una importante riorganizzazione per il rispetto delle nuove disposizioni- spiega il Comune- all'ingresso di ognuna delle 23 sedi un addetto, attraverso un dispositivo dotato di app, ha accertato la validità e il possesso del Green pass indistintamente a tutto il personale dipendente, a tutti i soggetti esterni che svolgono servizio lavorativo nei locali dell'ente e ai titolari di cariche elettive che hanno fatto ingresso nelle sedi comunali, nel rispetto della tutela della privacy richiesta dal legislatore". Alla fine della mattinata, "alle 13 ai controlli nessuno è risultato sprovvisto della certificazione verde e l'attività di verifica si è svolta in modo regolare e senza alcun intoppo". Di fatto, al momento, "solo un dipendente ha comunicato preventivamente la propria assenza 'ingiustificata' in quanto privo di certificazione verde", spiegano dal municipio, aggiungendo che solo nei prossimi giorni sarà possibile fare un bilancio più dettagliato. L'organizzazione dei controlli "recepisce la circolare a firma del capo dipartimento dei servizi di staff del Comune- conclude l'amministrazione- contenente le indicazioni operative per dare attuazione al decreto legge del 21 settembre scorso. Il provvedimento non si applica al personale educativo e scolastico e al personale delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, già interessato da precise disposizioni".