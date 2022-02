Tutti la osservano, nessuno la vuole. Deserta per l'ottava volta l'asta per la colonia Bolognese

Tutti la osservano, nessuno la vuole. E’ andata deserta, per l’ennesima volta, l’asta per la colonia Bolognese. Il sindaco Jamil Sadegholvaad aveva di recente spiegato come l’immobile potrà acquistare un rinnovato prestigio, visto che l’amministrazione raggiungerà fino a quel tratto con l’evoluzione del nuovo lungomare Parco del Mare. Ma per il momento la coda per assicurarsi l’imponente immobile in riva all’Adriatico non c’è. Si tratta dell’ottava asta andata deserta. Nel frattempo il prezzo di partenza continua a scendere: due anni fa l’immobile valeva 13,5 milioni di euro, ora si può portare via con tre massimo quattro quattro milioni di euro. A pesare probabilmente i vincoli presenti in alcuni edifici imposti dalla Soprintendenza. Ancora da definire la data della prossima asta pubblica.