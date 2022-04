Tutto esaurito per le ecografie gratuite dell'open week dedicata alla salute della donna

In occasione dell'open week dedicata alla salute della donna patrocinata dalla fondazione Onda, i medici dell'unità operativa di Ginecologia e Ostetricia di Rimini hanno dedicato cinque intere sedute ambulatoriali comprensive di visita ed ecografia pelvica alle donne dell'ambito di Rimini.

"Tale iniziativa - dichiara il dottor Federico Spelzini, direttore della Uo di Ginecologia e Ostetricia di Rimini - è stata colta con grande interesse da parte della popolazione e l'affluenza è stata ampia, registrando il tutto esaurito. Nel complesso si è trattato un un'esperienza gratificante perchè da una parte ha confermato la fiducia di cui gode l'unità operativa di ginecologia e ostetricia di Rimini presso la cittadinanza e dall'altra ha permesso di far conoscere la realtà a chi non era ancora entrato in contatto. Il tutto si è svolto nell'accogliente cornice degli ambulatori ostetrico-ginecologici recentemente rinnovati. I temi della prevenzione e della presa in carico sono molto attuali e occasioni come quella dell'open week rappresentano senza dubbio un momento di avvicinamento e di personalizzazione del processo di cura imprescindibile nella medicina moderna. L'apprezzamento che tale iniziativa ha avuto conferma questa visione e determina una forte spinta motivazionale per il mondo della sanità. Rimane solo l'augurio per un sereno 2022 e un arrivederci all'anno prossimo in occasione dell'open week edizione 2023!".