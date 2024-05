Tutto italiano il podio femminile e maschile delle due gare più importanti di Oceanman Cattolica

Si è conclusa la quarta edizione di Oceanman Cattolica e anche la seconda giornata di gara, tra l’altro baciata dal sole, è stata un momento di sport e divertimento internazionali con in più quell’accoglienza e quei sorrisi che solo la Romagna sa regalare.

Alle 10 sono scesi in gara i nuotatori della Oceanman, la 10 km, seguiti alle 11:30 da chi aveva deciso di nuotare “solo” 5 chilometri nelle belle acque di Cattolica, dove tra l’altro la visibilità era ottima. Gli atleti hanno sottolineato di aver visto pesci d’ogni tipo. E’ da sottolineare la grande presenza di pubblico, alla partenza e all’arrivo, grazie anche a quel teatro che è la passerella del porto di Cattolica. Grazie alla presenza di una troupe RAI, che ha seguito tutto l’evento, i nuotatori, i loro sorrisi e la loro fatica, sono stato protagonisti su RaiTre, RaiNews24 e pure, per qualche istante, al TG1. Non c’è solo il Giro d’Italia, ormai, a raccontare le bellezze italiane. Anche una manifestazione come Oceanman, che mette insieme atleti di alto livello ed amatori di tutto il mondo può farlo. Tra l’altro, nelle gare di nuoto in acque libere, i campioni nuotano con persone con problemi fisici che grazie alla magia dell’acqua e del nuoto riescono ad esprimersi comunque ad alto livello. Nuotare 2, 5 10 chilometri non è da tutti.

A livello sportivo, ha vinto l’Italia: il podio femminile e maschile delle due gare più importanti di Oceanman Cattolica è stato tutto italiano e decisamente giovane, soprattutto a livello maschile. Il vincitore della Oceanman, Filippo Romanin, ha appena 17 anni e solo grazie ad uno sprint finale emozionante ha battuto Andrea Ramon, anche lui giovanissimo. Anche Daniele Giurin, il vincitore della Half Oceanman, è nella categoria Junior, mentre le due vincitrici delle gare femminili, Elena di Fonzo (categoria 20 - 29 anni) e Giulia Brenda (cat. 30 - 39 anni) sono solo un po’ più esperte.