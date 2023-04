La tv entra nell'ex Questura e trova senza tetto, siringhe e bossoli d'arma. "Un covo degli sbandati"

L’area dell’ex Questura occupata proprio mentre sul posto entrano le telecamere di Mediaset. La vicenda dello stabile degradato dell’area ex Questura, mai entrata in funziona, torna alla ribalta delle cronache nazionali. E proprio mentre l’inviata Carlotta Dessi, della trasmissione Fuori dal Coro diretta da Mario Giordano, entra per un sopralluogo nella struttura si imbatte in persone che hanno deciso di accamparsi all’interno dello stabile. La tv torna così a riproporre quella che continua a essere confermata come una terra di nessuno, con la troupe televisiva che fa slalom tra bossoli di pistola e una moltitudine di siringhe.

"Covo di sbandati"

Non appena varcate le porte dello stabile subito presenze all’interno dei locali. Ci sono stanze trasformate in bagni. Altre con materassi e coperte. Un quadro chiuso tra le quelle quattro mura nel quale continua a proliferare l’illegalità. E’ severo il titolo di Fuori dal Coro. “Una città fuori controllo, l’ex Questura covo degli sbandati”. A due passi dal centro della città.

L’inviata Carlotta Dessi raccoglie anche la testimonianza di una residente che spiega come “La Gente ha paura di uscire di casa. E’ un degrado continuo, Rimini è peggiorata molto, le persone di una certa età non escono mai alla sera”. Ne esce un quadro dalle tinte sbiadite, per un immobile al centro del dibattito pubblico cittadino. Proprio durante il prossimo consiglio comunale, in agenda nella giornata di giovedì (20 aprile), il tema dovrà essere affrontato in aula: dato che all’ordine del giorno, al punto due, compare il titolo “Promozione di un accordo di programma in variante alla strumentazione urbanistica presentato dalla società Ariminum sviluppo immobiliare, avente in oggetto il progetto Rimini Life per la riqualificazione dell’area di via Ugo Bassi”.

IL PROGETTO - Rimini Life, università, 250 appartamenti e negozi

La proprietà: "Mani legate"

Durante la trasmissione tv, è intervenuto Marco Da Dalto, coordinatore del progetto Rimini Life, che a telecamere accese riporta: “Come privato abbiamo provveduto a recintare l’area, abbiamo avviato anche un servizio sicurezza, ma la proprietà privata viene violata continuamente. L’amministrazione non vuole fare un progetto di riqualificazione unitario. Parliamo tanto di riqualificazione, ma l’amministrazione mette un muro”, sono le parole nette. Il tema è già stato affrontato un mese fa, alla fine di marzo, quando la proprietà Asi aveva deciso di convocare una riunione pubblica aperta ai cittadini, nella quale aveva sottolineato “Noi pronti a partire, dal Comune non c’è logica”.

La situazione non è così cambiata, con il trascorrere dei mesi. Proprio RiminiToday aveva denunciato quella che poteva diventare una “Situazione esplosiva”. Ora si attendono di conoscere gli sviluppi, quando ci si trova alla vigilia del consiglio comunale sul tema. Ma dalla maggioranza il messaggio era già stato piuttosto chiaro: rispetto alla riqualificazione del comparto dell’ex Questura, la giunta comunale aveva rinviato al percorso di Pug la proposta presentata dalla società Ariminum Sviluppo Immobiliare.