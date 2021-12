La tv di Gambero Rosso stregata dalle pizze gourmet made in Rimini

Da Il Cortile in Centro agli schermi di Gambero Rosso Channel. Ivan Signoretti è stato ospite nei giorni scorsi del programma Parola di Chef in onda sul canale enogastronomico più famoso d’Italia su Sky. “Una splendida esperienza che mi ha portato a presentare alcune delle creazioni che amo di più - racconta Ivan Signoretti -. E’ stata un’avventura fantastica”.

Parola di chef, come annuncia il titolo del programma, presenta il punto di vista di 10 talenti della ristorazione italiana e di sei pizzaioli, tra questi proprio Signoretti, che propongono piatti originali, ma semplici da realizzare anche a casa, raccontando la loro storia di fronte alle telecamere e svelando soddisfazioni e difficoltà, sogni e aspirazioni nel percorso verso l’eccellenza.

Anche con Signoretti il pubblico ha potuto conoscere trucchi e consigli d’autore, per poter realizzare pizze d’autore e gourmet. Gambero Rosso da anni segue costantemente Signoretti e Il Cortile in Centro: quest’anno, per la terza volta

consecutiva, ha consegnato i due spicchi alla pizzeria, riconoscendola tra le migliori d’Italia per il 2022, l’unica a Rimini.

Lo chef Ivan Signoretti, pizzaiolo riminese noto nell’ambiente per aver lavorato ai fornelli di Spaccio e del Qbio di Cesena e Forlì e in altri locali in giro per il mondo, aveva ricevuto sempre da Gambero Rosso, nel 2015, il premio per la “Migliore Pizza dell’anno”.