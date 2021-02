Ubriaca al volante scarrozza gli amici durante il coprifuoco

Fine settimana decisamente "no" per una 32enne riminese che, nella notte tra sabato e domenica, è stata sorpresa ubriaca fradicia al volante della sua auto. Secondo quanto emerso, intorno alle 2 una pattuglia della polizia di Stato ha fermato il veicolo che stava transitando lungo via Bastioni settentrionali. All'interno, oltre alla guidatrice, c'erano altri 4 giovani. La 32enne è apparsa subito in uno stato fisico alterato dall'alcol e al momento dell'etilometro l'apparecchiatura ha confermato in pieno i sospetti degli agenti. Nessuno degli altri 3 amici ha voluto soffiare per un eventuale affidamento del veicolo e, quindi, è stato necessario l'intervento del carroattrezzi con la compagnia che è dovuta tornare a casa a piedi non prima, però, che alla 32enne venisse ritirata la patente e scattasse la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Tutta la comitiva, inoltre, è stata sanzionata per la normativa anti-covid poiché inottemperante al divieto di spostamento tra le 22 e le 5.