Ubriaca semina il caos davanti alle famiglie che vanno in spiaggia e si avventa su una poliziotta: arrestata

Brasiliana semina il panico su viale Regina Margherita e finisce arrestata dalla Questura. Le pattuglie sono divute intervenire intorno alle 8:30 di domenica per la segnalazione di una donna che in viale Regina Margherita nei pressi del piazzale Gondar, stava rovesciando a terra i cestini della spazzatura posti lungo il viale. Due volanti sono immediatamente giunte sul posto, trovando davanti una vecchia conoscenza, una 57enne brasiliana, in evidente stato di ubriachezza alcoolica, desunta dal forte alito vinoso e scarsa deambulazione.

La 57enne è conosciuta ai poliziotti delle volanti di Rimini in quanto frequentatrice abitudinaria del piazzale della stazione unitamente ad altri soggetti sbandati e senza fissa dimora sempre in stato di ubriachezza e solitamente molto aggressiva nei confronti anche di cittadini che per motivi di lavoro o altro transitano in quella zona. In questo frangente, ha insultato i turisti tra l’altro anche con bambini al seguito, di passaggio sul viale Regina Margherita diretti in spiaggia.

La donna ha in atto un provvedimento di libertà vigilata. Quando la brasiliana ha capito che sarebbe stata denunciata ha iniziato ad inveire ulteriormente, in particolare contro la poliziotta della pattuglia. Gli agenti, visto lo stato per nulla collaborativo della donna hanno deciso di farla salire sul mezzo, ma quest’ultima ha cercato in tutti i modi lo scontro fisico con la poliziotta, avventandosi contro la giovane poliziotta e cercando di colpirla con schiaffi parati da quest’ultima. Quindi giunti in Questura, scesi dal mezzo dapprima leha sputato addosso, poi l'ha spintonata con una manata al volto e al petto cercando di colpire gli operatori con calci. La donna arrestata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché per aver danneggiato l’autovettura di servizio domani sarà sottoposta a processo con rito direttissimo.