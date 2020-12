Ubriachi alla guida e in giro nonostante il coprifuoco: multe e denunce

Controlli intensificati su tutto il territorio della Valmarecchia da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria nel corso del fine settimana appena trascorso e delle festività natalizie con servizi preventivi sulle strade ma anche pattuglie nei centri cittadini del territorio, intensificando così i controlli su strada nei giorni con maggiori restrizioni per gli spostamenti al fine di contenere la diffusione dell'epidemia.

I servizi straordinari sono stati anche mirati al rispetto del decreto anti contagio per tutelare la salute e l'incolumità dell'intera comunità. Il bilancio complessivo delle attività è di due persone denunciate, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e due patenti di guida ritirate, mentre in materia di misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza Covid-19 sono stati ispezionati 5 esercizi pubblici, dove non sono state rilevate anomalie nella gestione, mentre sono 4 le contravvenzioni per inottemperanza ai decreti anti-covid con 41 i veicoli controllati e 57 persone identificate.

Nell'ambito dei controlli i Carabinieri di Novafeltria hanno denunciato un 35enne di Verucchio che ha perso il controllo del suo autocarro a Villa Verucchio andando a sbattere contro un’autovettura in quel momento in sosta. L'autista, sottoposto al test, è risultato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico pari a 1,65 g/l. e pertanto oltra alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente di guida. Denuncia e ritiro della patente anche per un 36enne di Santarcangelo di Romagna, fermato nella notte alla guida di un’autovettura a Novafeltria scoperto sempre ubriaco alla guida con un tasso alcolico pari a 0,81 g/l, oltre a non rispettare i divieti anticontagio. Sono stati altri tre gli automobilisti sorpresi a non rispettare le disposizioni anti- Covid che riguardano il divieto di spostarsi dallo ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Nei guai un 48enne di Pennabilli, un 36enne di Bellaria Igea Marina, un 29enne di Bobbio.