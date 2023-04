Ubriachi e senza casco sul ciclomotore rubato: scattano un arresto le denunce

Ubriachi e senza casco a bordo di un ciclomotore rubato. E' così che sono stati trovati due soggetti intorno alle 3 della scorsa notte in via Pascoli. A notarli è stato un equipaggio della volante della Polizia. I due avrebbero tentato anche una fuga per eludere il controllo, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli operatori. Da subito i due uomini, due 36enni italiani, sono risultati in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta dall’abuso di sostanze alcooliche.

Infatti, grazie all’ausilio di una pattuglia della Stradale, l’autista è stato sottoposto a controllo alcoltest, con esito positivo. Quest’ultimo, da subito, avrebbe assunto atteggiamenti minacciosi e provocatori nei confronti dei poliziotti, proferendo nei loro confronti frasi offensive e spintonandoli più volte.

Considerato che il ciclomotore trovato in loro possesso, risultava manomesso si è proceduto a rintracciare il proprietario che ha dichiarato di non essersi accorto della sottrazione e di averlo parcheggiato in serata all’interno del cortile dell’albergo dove lavora.

Accompagnati in Questura, i due soggetti sono stati denunciati per ricettazione ed ubriachezza mentre quello trovato alla guida del ciclomotore, che perdurava nel suo atteggiamento poco collaborativo, è stato tratto in arresto per il reato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato quindi trattenuto in attesa del processo per direttissima previsto nella mattinata di lunedì.