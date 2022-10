Ubriachi molesti e motorini rumorosi nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria

Fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, durante il weekend, hanno pattugliato le strade della Valmarecchia fermando 69 autovetture, identificato 97 persone ed ispezionato 10 locali. In particolare a finire nei guai è stato un 42enne straniero che, ubriaco fradicio, dopo aver perso il controllo della vettura intorno alle 19 mentre transitava sulla Marecchiese nei pressi di Novafeltria è andato a schiantarsi contro un albero. Alcuni passanti hanno dato l'allarme ai carabinieri che sono accorsi sul posto insieme all'ambulanza. Soccorso dal personale del 118, il guidatore è apparso subito molto "strano" tanto che è stato sottoposto ai test per l'alcol e la droga risultando positivo al secondo. Portato in pronto soccorso per essere medicato, al termine degli accertamenti è stato denunciato per guida sotto l'effetto degli stupefacenti e la patente gli è stata ritirata.

Nella notte tra sabato e domenica, invece, i carabinieri della Stazione di Villa Verucchio si sono imbattuti in una vettura con due persone a bordo che procedeva a fari spenti. Fermata per in controllo, al guidatore 20enne è stato trovato un involucro con una dose di marijuana che gli è valsa il ritiro della patente e la segnalazione in Prefettura come assuntore. Nella notte tra domenica e lunedì, a Novafeltria, sono stati sanzionati tre giovani in evidente stato di ubriachezza che infastidivano ed importunavano i passanti. Sempre a Novafeltria, invece, è stato organizzato un controllo mirato sugli scooter truccati che nelle ore serali e notturne circolano rumorosamente lungo la strada impedendo il sonno dei residenti. Sono stati 4 i giovani a finire nei guai e che sono tornati a casa con una multa.