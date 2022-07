Ubriachi o sotto l'effetto di droghe al volante, strage di patenti nel fine settimana

Fine settimana di intenso lavoro per gli agenti della polizia Stradale che, per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, hanno messo in campo 12 pattuglie e un camper adibito a laboratorio mobile per efettuare anche i test anti-droga. Dei 155 guidatori fermato, ben 37 di cui 12 neopatentati, sono risultati positivi all'etilometro. Altri 22 automobilisti, invece, sono stati sottoposti ai test per gli stupefacenti e di questi 4 sono risultati positivi. In tutto sono state 41 le patenti ritirate nel corso del servizio e che verranno sospese con un provvedimento della Prefettura, Oltre ai controlli per alcol e stupefacenti, gli agenti hanno elevato 45 infrazioni al Codice della Strada: 20 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 23 per uso del telefono cellulare durante la guida e 2 conducenti sorpresi senza casco ed eccesso di velocità; i punti tagliati dalle patenti sono stati 875.