Ubriachi sulle strade della Valmarecchia, in 4 nei guai per il troppo alcol ingurgitato

Fine settimana di controlli del territorio per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, nell'ambito dei pattugliamenti mirati a contrastare l'abuso di alcolici hanno sanzionato 4 persone. Nel dettaglio a finire nei guai sono stati due automobilisti: il primo è stato un 24enne che, incappato in un posto di controllo, è stato sottoposto all'etilometro facendo segnare un tasso alcolemico di 0,95 g/l che gli è valso anche il ritiro immediato della patente. Un 27enne, invece, è stato notato da una pattuglia dell'Arma mentre, al volante della propria auto, zigzagava pericolosamente lungo la Marecchiese nel territorio del Comune di San Leo. Fermato e sottoposto all'etilometro, il ragazzo ha fatto schizzare l'apparecchiatura al tasso record di 1,61 g/l. Oltre a dover dare l'addio al documento di guida, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro il veicolo ai fini della confisca.

Sono state 2, invece, le contravvenzioni elevate per ubriachezza ad altrettanti giovani sorpresi nell’abitato di Novafeltria in preda ai fumi dell'alcol mentre infastidivano i passanti. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, due 20enni controllati a Villa Verucchio sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e segnalati alla Prefettura come assuntori.

Complessivamente sono stati predisposti diversi posti di controllo, nel corso dei quali sono state identificate 91 persone, controllati 72 veicoli ed elevate 9 sanzioni per violazioni al codice della strada, per norme di comportamento che hanno messo in pericolo la sicurezza stradale. In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 5 esercizi pubblici.