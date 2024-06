Ubriaco aggredisce il titolare di un negozio del centro commerciale poi devasta la Volante della polizia

Pomeriggio agitato, quello di giovedì, al centro commerciale "Le Befane" di Rimini dove è stato necessario l'intervento di una pattuglia delle Volanti per la presenza di un nordafricano ubriaco e molesto. A dare l'allarme la titolare di un negozio aggredita dall'uomo che, in preda ai fumi dell'alcol, aveva innescato una violenta discussione con la dona il merito al mancato reso di un paio di scarpe. Nonostante l'arrivo delle divise, il marocchino ha continuato a dare in escandescenza anche quando è stato ammanettato e per cercare di caricarlo sull'auto di servizio per essere portato in Questura ma ha opposto una strenua resistenza buttandosi sul cofano del veicolo prendendolo a testate. Il soggetto, una volta nella cellula di sicurezza, ha continuato a colpire il plexiglas e minacciare di morte gli agenti. Arrivato negli uffici di piazzale Bornaccini è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo una notte in camera di sicurezza, nella mattinata di venerdì è stato processato per direttissima col giudice che ha convalidato il fermo e, al termine dell'udienza, la Divisione di Polizia Anticrimine gli ha notificato un foglio di via obbligatorio.