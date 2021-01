Ubriaco al volante affronta le strade innevate di Novafeltria

Durante l’ultimo week-end, caratterizzato di primi fiocchi di neve che hanno imbiancato la vallata, i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno rafforzato i controlli del territorio sia per garantire la sicurezza sulle strade che per vigilare sul rispetto delle normative anti-covid. A finire nella rete di una pattuglia, nella serata di domenica, è stato un 45enne di Novafeltria che sulla sua Audi A3 percorreva la Marecchiese. Fermato all'altezza della località “Le Porte”, l'uomo è apparso subito poco lucido ai militari dell'Arma che lo hanno sottoposto all'etilometro. La "soffiata" ha fatto schizzare l'apparecchiatura al tasso record di 2.6 g/l che è valso al 45enne una denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della patente e al sequestro del veicolo. Il bilancio complessivo dei controlli eseguiti nel corso del fine settimana ha visto i carabinieri ispezionare anche 5 esercizi pubblici oltre a 25 veicoli e 41 persone identificate.