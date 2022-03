Ubriaco al volante incappa nell'etilometro della polizia Autostradale

Sabato sera da dimenticare per un 22enne riminese che, al volante della propria vettura, è stato fermato da una pattuglia della polizia Autostradale nei pressi dello svincolo di Riccione dell’A14. Sottoposto all'etilometro dagli agenti, il risultato del test è risultato positivo. Per il ragazzo è così scattato un verbale da 500 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente che allo stesso tempo gli è stata ritirata per 6 mesi.