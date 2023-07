Ubriaco cerca di entrare nell'appartamento sbagliato, la polizia lo riporta a casa e la trova piena di cocaina

La sbornia è costata cara a un 24enne albanese che, dopo aver sbagliato l'indirizzo dell'albergo in cui alloggiava e cercato di entrare in un'abitazione non sua, è stato riaccompagnato dalla polizia di Stato nella sua stanza dove gli agenti hanno trovato quasi mezz'etto di cocaina pronta per essere spacciata. La surreale vicenda è avvenuta nella tarda mattinata di lunedì quando, intorno alle 12.45, al centralino della Questura è arrivato l'allarme di un giovane che segnalava un estraneo sul proprio balcone. Sul posto è intervenuta una Volante con gli agenti che hanno trovato il 24enne scalzo e visibilmente alterato. Il personale della polizia di Stato ha così riaccompagnato l'albanese nella stanza dell'hotel che occupava per recuperare le calzature ma, una volta aperta la porta, è arrivata la sorpresa. Su un tavolino faceva bella mostra un sacchetto con 63 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 45,10 grammi, e un bilancino di precisione. E' così scattata una perquisizione approfondita che ha permesso alle divise di trovare, nascosti in un armadio, 4460 euro in contati, tutto il materiale per confezionare le dosi di stupefacente e una sim card. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio, e denunciato a piede libero per violazione di domicilio, il 24enne è stato processato per direttissima martedì mattina.

Le principali notizie

Scherzo al 118, la psicologa: "Giovani senza vergogna, sfruttano gli altri per i loro fini"

Salvini attacca i tiktoker: "Due imbecilli"; l'autore del video gli risponde: "Sei solo una capra"

Dal terrazzo si mette a gridare: "Aiuto, il mio ragazzo mi vuole uccidere"

Detenuto fugge durante il trasferimento in ospedale, caccia all'uomo lungo le strade di Riccione