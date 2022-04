Ubriaco fradicio piomba con l'auto sulla processione della Via Crucis

Momenti di paura, venerdì sera, alla Via Crucis di Villa Verucchio a causa di un ubriaco che al volante di una Smart è piombato sulla strada chiusa dove si erano radunati i fedeli. Tutto è avvenuto intorno alle 21.30 quando un 28enne del posto alla guida dell'utilitaria è arrivato a tutta velocità in via Valli. La strada era presidiata dai volontari della Protezione civile ma, nonostante le segnalazioni, il ragazzo ha proseguito con la marcia trovando poco più avanti una pattuglia della Municipale. Anche qui gli agenti hanno cercato di fermarlo ma l'automobilista ha continuato a pigiare sull'acceleratore fino ad andare a sbattere contro le transenne che chiudevano la strada. Bloccato e sottoposto all'etilometro, il 28enne ha fatto schizzare l'apparecchiatura a un tasso alcolemico di 1,17 che gli è valso il ritiro della patente e la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.