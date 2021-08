Ubriaco molesta i bagnanti della spiaggia libera e aggredisce i carabinieri

Pomeriggio agitato, quello di lunedì, sulla spiaggia libera di Rimini dove diversi bagnanti hanno chiesto l'intervento dei carabinieri per la presenza di un ubriaco molesto. Quando una pattuglia dell'Arma è arrivata in piazzale Boscovich le divise si sono trovate davanti un 43enne tunisino già noto alle forze dell'ordine in stato di forte agitazione a causa dell'alcol ingerito. Anche davanti ai carabinieri l'uomo ha continuato a dare in escandescenza arrivando ad aggredire le divise con calci e pugni. I militari, non senza fatica, sono riusciti ad ammanettare l'esagitato e a caricarlo sull'auto di servizio per poi portarlo in caserma e chiuderlo nella camera di sicurezza. Processato per direttissima martedì mattina, il 43enne è stato conannato a 10 mesi di reclusione con la sospensione della pena e il divieto di dimora a Rimini.