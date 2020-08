Ubriaco molesto prende a calci e pugni gli agenti: arrestato un 36enne

Controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Riccione. Venerdì gli agenti della polizia locale di Riccione hanno tratto in arresto per resistenza e lesione nei confronti di pubblico ufficiale un 36enne trovato sulla pubblica via in evidente stato di ubriachezza violenta e molesta. L'uomo, di nazionalità italiana ma senza documenti, condotto per l'identificazione alla sede del comando della polizia locale di Ricicone ha iniziato a dare in escandescenza, scagliandosi contro gli agenti con calci e pugni. Arrestato sarà processato per direttissima. Gli agenti hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni.

