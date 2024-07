Ubriaco al pronto soccorso dà in escandescenza, all'arrivo dei carabinieri li aggredisce

Dà in escandescenza al pronto soccorso e aggredisce i carabinieri. Un 24enne straniero è stato deferito in relazione ai reati di interruzione di un pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, poiché indiziato di aver dato in escandescenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Riccione, a causa dell’alterazione da assunzione di alcol. Raggiunto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile finisce per aggredirli e si rifiuta di declinare le proprie generalità. Per questo, ricondotto alla calma, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Riccione e sottoposto a identificazione, mediante foto-segnalamento, e, al termine delle operazioni, denunciato in stato di libertà.

Da segnalare anche cinque utenti della strada, risultati positivi alla prova con l’alcol test, per guida in stato di ebbrezza alcoolica: si è provveduto alla sospensione delle patenti di guida.