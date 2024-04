Ubriaco scatena il caos nel bar e viene massacrato di botte

Serata agitata, quella di mercoledì, nel cuore di San Giovanni in Marignano dove un ubriaco ha dato in escandescenza in un locale del paese ed è stato massacrato di botte da un altro avventore. Il parapiglia si è scatenato poco prima delle 22 quando, dalle prime ricostruzioni, un 41enne in preda ai fumi dell'alcol ha iniziato ad infastidire gli avventori di un circolo. Le molestie sono diventate sempre più pesanti tanto che, all'improvviso, dalle parole si è passati ai fatti. Tra l'esagitato e un altro cliente è scoppiata una violenta zuffa e, ad avere la peggio, è stato il 41enne colpito da una serie di pugni al volto. E' scattato l'allarme e, sul posto, si è precipitata una pattuglia dei carabinieri ma, anche davanti alle divise, l'ubriaco ha continuato a dare in escandescenza opponendo una strenua resistenza.

E' stato necessario l'intervento del 118 coi sanitari che sono riusciti a sedare l'esagitato permettendo ai militari dell'Arma di bloccarlo in sicurezza. L'uomo è stato quindi portato d'urgenza nel reparto di Psichiatria dell'Infermi dove è attualmente ricoverato. Sono in corso ulteriori accertamenti dei carabinieri per valutare la posizione del 41enne.