Ubriaco si vede rifiutare un "cicchetto" e cerca di rubare uno scooter

Nella prima mattinata di martedì il personale della Questura ha arrestato un malvivente per tentato furto aggravato e denunciato lo stesso per resistenza. Tutto è successo intorno alle 8 quando gli agenti della polizia di Stato, che stavano uscendo dalle strutture diroccate delle ex coline i viale Regina Margherita, hanno sentito delle grida d'aiuto di una provenire della spiaggia. Il personale della Questura si è precipitato sul posto e ha trovato la vittima alla quale era stato sottratto il mezzo con l'autore che, poco lontano, stava spingendo il due ruote cercando di allontanarsi in tutta fretta. Raggiunto e bloccato dal personale della Polizia di Stato, il ladro ha cercato di sostenere che una persona gli aveva chiesto di prendere il motorino.

Una storia inverosimile ma, all'improvviso, lo stesso malvivente ha iniziato a dare in escandescenza cercando di svincolarsi dal blocco degli agenti e prendendoli a male parole. Caricato sulla Volante, anche una volta all'interno dell'auto di servizio il ladro ha iniziato a prendere a testate l'abitacolo. Attirato dal trambusto, si è avvicinato il dipendente di un bar il quale ha dichiarato che, poco prima, l'uomo era entrato nel pubblico esercizio pretendendo una sambuca che gli era stata negata in quanto in evidente stato di ubriachezza. Al rifiuto si era quindi spostato nel parcheggio adiacente dove si era impossessato dello scooter. L'esagitato è stato quindi arrestato e processato per direttissima mercoledì mattina.