Ubriaco zigzagava pericolosamente con lo scooter sulla Marecchiese

Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno presidiato le strade della Valmarecchia per prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e garantire la sicurezza dei cittadini. Il bilancio ha visto 3 persone venire sanzionate di cui, due, in quanto trovate ubriache al volante e una per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pennabilli. In particolare, a finire nei guai è stato un 22enne che, in sella a uno scooter, era stato notato da una pattuglia mentre zigzagava pericolosamente lungo la Marecchiese. Fermato e sottoposto all'etilometro, il ragazzo ha fatto segnare un tasso alcolemico di 1,08 g/l. Gli ulteriori accertamenti, inoltre, hanno fatto emergere che il due ruote era sospeso dalla circolazione. Per lo scooterista, oltre alla multa e all'addio della patente, è scattato il sequestro del mezzo ai fini della confisca. Un automobilista 47enne che transitava nell'abitato di Novafeltria, invece, ha fatto schizzare l'etilometro a 2,02 g/l. Un tasso che gli è valso il ritiro del documento di guida e la denuncia a piede libero. In totale sono state 7 le contravvenzioni elevate per violazioni varie al Codice della Strada, 67 i veicoli controllati, 84 persone identificate e 6 locali ispezionati.