Uccise il vicino con un bilanciere da palestra, l'Appello appesantisce la condanna

La Corte d'Appello di Bologna ha appesantito la condanna nei confronti del 54enne Edi Zegarac che, il 12 gennaio 2022, era stato in flagranza per l'omicidio del 50enne Nicola Donadio. L'assassino, originario della Slovenia ma cittadino italiano, in primo grado i giudici avevano rigettato l'aggravante dei futili motivi condannandolo a 15 anni e 4 mesi di reclusione con il pubblico ministero Davide Ercolani che aveva impugnato la sentenza così come le parti civili, ossia le 4 figlie e la moglie di Donadio tutelate dagli avvocati Stefano Caroli e Massimo Melillo. In secondo grado il dibattimento si è giocato su questo aspetto e sulla minorata difesa della vittima, con l'accusa che aveva chiesto l'ergastolo. Al termine del dibattimento la Corte d'Appello di Bologna ha condannato Zegarac, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, a 23 anni di reclusione. Il legale dell'omicida ha già annunciato che ricorrerà in Cassazione: la difesa è infatti convinta della perizia del professor Renato Ariatti che sostiene la parziale infermità di mente del 54enne che "incide sui motivi per delinquere".

L'omicidio era nato in seguito ai dissapori tra la vittima e il suo assassino con entrambi che, in emergenza abitativa, vivevano nei moduli messi a disposizione dal Comune di Misano nei pressi del depuratore lungo la via Nazionale Adriatica Interna. L'assassino, che già davanti ai carabinieri al momento dell'arresto aveva confessato il delitto, aveva sostanzialmente confermato la sua versione dei fatti anche davanti al Gip. Zagarac, che in passato aveva già litigato con la vittima e dalla quale era stato denunciato per lesioni, aveva ammesso di aver atteso all'alba del 12 gennaio che la vittima rientrasse a casa dal lavoro per cercare di parlargli e di convincerlo a ritirare una querela che aveva sporto in passato nei suoi confronti per dei problemi di vicinato. Il 55enne aveva poi spiegato di aver avuto una sorta di "blackout mentale" quando si è trovato davanti il vicino e, da quel momento, di non ricordare più nulla. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'assassino avrebbe aggredito Donadio con un manubrio di ferro da palestra colpendolo più volte alla testa per poi lasciarlo a terra esanime. Sono stati i vicini, residenti nel campo del Comune di Misano allestito con roulotte e prefabbricati destinati ad alloggiare persone con difficoltà economiche, che sentite le urla della vittima hanno dato l'allarme facendo accorrere i carabinieri.

Quando i militari dell'Arma erano arrivati sul posto, il 50enne era ancora vivo e con i suoi ultimi respiri ha indicato l'aggressore che nel frattempo era entrato nella baracca della vittima dove è poi stato trovato. I carabinieri avevano cercato di rianimare la vittima ma nonostante i loro sforzi, e quelli dell'equipaggio del 118 intervenuto in via Nazionale Adriatica Interna, l'uomo era spirato senza riprendere conoscenza. Zagarac aveva anche raccontato di non avere ricordi di quei minuti e di essersi "risvegliato" nella toilette della baracca di Donadio. Descritto come un uomo mite e di profonda cultura, il 54enne aveva dichiarato di non sapersi spiegare i motivi e di come avesse trovato la forza e il coraggio di uccidere un uomo.