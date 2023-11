Uccise a pugni un vigile del fuoco fuori dalla discoteca, chiesto il giudizio immediato per il buttafuori

Il sostituto procuratore Davide Ercolani, che ha coordinato l'indagine, ha chiesto il giudizio immediato per Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne del Frontemare accusato di aver picchiato a morte il vigile del fuoco 34enne Giuseppe Tucci fuori dal locale riminese. L'omicidio venne consumato nella notte tra il 10 e l'11 giugno scorso quando nella discoteca ci fu un alterco tra la vittima e lo straniero che quella notte lavorava "in nero". I due, secondo quanto emerso, avevano avuto una discussione pare per questioni di donne con il 34enne che era stato quindi allontanato dal locale. Tucci, infatti, era arrivato con un amico e il vigile del fuoco avrebbe avuto un comportamento al di sopra delle righe con alcune ballerine e in particolare con una ragazza che si rivelerà poi essere la fidanzata del buttafuori 28enne. Non è chiaro perchè, dopo pochi minuti, il 34 aveva fatto ritorno al Frontemare entrando non dall'ingresso principale ma da quello che si affaccia sulla spiaggia riminese. Tra la vittima e l'addetto alla sicurezza era così scoppiato un secondo alterco con Mjeshtri che, secondo quanto emerso dall'autopsia, avrebbe colpito Tucci con pugni e calci alla testa lasciandolo poi esanime sull'asfalto nel vicolo che costeggia la discoteca.

L'allarme aveva fatto accorrere l'ambulanza del 118 coi sanitari che avevano trovato il vigile del fuoco in condizioni disperate e, a sirene spiegate, erano corsi all'Infermi di Rimini nel tentativo di salvare il 34enne. A causa delle percosse, che avevano provocato una emorragia al cervello, i medici si erano dovuti arrendere dichiarandone la morte cerebrale. Il padre del vigile del fuoco, accorso a Rimini da Foggia alla notizia del pestaggio del figlio, in un ultimo gesto di straordinaria umanità aveva disposto la donazione degli organi di Giuseppe e, nella giornata del 12 erano iniziate le pratiche per l'espianto. Sia il padre che la madre della vittima, e la fidanzata che dal 34enne aveva avuto un figlio, si sono costituiti parte civile nel processo che vede il buttafuori imputato per omicidio aggravato.

Durante l'interrogatorio Klajdi Mjeshtri, difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Piero Ippoliti Martini, aveva ricostruito il pestaggio raccontando in lacrime che "L'ho allontanato dalla discoteca una prima volta perchè infastidiva la mia ragazza poi è tornato cercando lo scontro e mi ha provocato". "Lo abbiamo allontanato una prima volta - aveva spiegato il 28enne - ma lui è tornato indietro. Mi sono sentito aggredito, lui mi ha provocato e insultato". Sarebbe stato a questo punto che, per la seconda volta, Tucci era stato portato fuori dal locale nel vicolo che costeggia il Frontemare dove era avvenuto il pestaggio. Mjeshtri aveva negato, però, di averlo colpito una cinquantina di volte con calci e pugni come avevano raccontato dei testimoni. "Ho reagito con quattro pugni alla parte alta del corpo e altri due a quella bassa" aveva ricostruito il buttafuori che aveva poi voluto precisare come nel pomeriggio di domenica, quando si stavano iniziando a diffondere le notizie sul pestaggio, si era anche recato in ospedale a Rimini per chiedere informazioni sulle condizioni del 34enne. In seguito alla morte del vigile del fuoco, il Questore di Rimini aveva emesso un provvedimento di chiusura nei confronti del Frontemare, sulla base dell'articolo 100 del Tulps, in quanto ritenuto "a rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza".

C'erano poi stati ulteriori strascichi con una lettera anonima di minacce alla proprietà del locale. Nella missiva, che prometteva vendetta per la morte di "un nostro fratello foggiano", la proprietà del locale era accusata di aver "avuto il coraggio di tenere ugualmente aperto il locale la sera di domenica 11 giugno, quando a Giuseppe era già stata diagnosticata, e comunicata a tutti attraverso la stampa, la morte cerebrale, come se nulla fosse successo" il tutto "pur conoscendo appieno le loro responsabilità". Per gli autori della lettera anonima, inoltre, dalla discoteca quando era arrivata la notifica del Questore che ha imposto la chiusura per 10 giorni "hanno avuto il coraggio di oscurare con una fioriera il provvedimento affisso sulla vetrata del loro locale come se nulla fosse successo". Sempre nei confronti della proprietà c'erano delle minacce dirette: "tra non molto scopriranno cosa vuol dire ammazzare un nostro fratello foggiano, come se nulla fosse successo. Sappiamo benissimo chi sono, quanti sono, dove abitano, da dove vengono. Giuseppe sarà vendicato. Abbiamo in serbo una bella sorpresa ". La lettera anonima prosegue con un attacco anche nei confronti dell'assassino, "che non chieda arresti domiciliari o quant’altro, tanto è già un uomo morto che cammina. Ogni anno di galera in più per lui è un anno di vita guadagnato", e per il suo difensore: "che nessun avvocato provi a difenderlo, perché saranno guai anche per lui".