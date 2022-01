Ucciso a sprangate all'alba, fermato il presunto killer

Omicidio all'alba di mercoledì a Misano Adriatico dove un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a sprangate. Il delitto si è consumato verso le 6 a ridosso del depuratore dove sono ospitate alcune persone in difficoltà economiche in delle strutture del comune. Il presunto killer è stato fermato dai carabinieri che, al momento, stanno indagando per ricostruire la vicenda.

Delitto di Misano - La vittima massacrata a sprangate