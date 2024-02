Claudio Tucci: "Mio figlio fatto passare per un ubriacone, sono estremamente amareggiato"

Dopo la guerra di perizie medico legali che stanno caratterizzando la vigilia dell'apertura del processo nei confronti di Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne di origine albanese che è accusato di aver ucciso a pugni il 34enne vigile del fuoco Giuseppe Tucci lo scorso 12 giugno in un vicolo a fianco della discoteca Frontemare di Rimini, ad intervenire sono i genitori della vittima che non ci stanno a far passare loro figlio per un ubriacone. A non accettare la perizia del professor Mauro Pesaresi, incaricato dalla difesa di Mjeshtri di analizzare i risultati dell'autopsia e secondo cui il 34enne deceduto dopo ore di agonia successive al pestaggio perché le terapie ospedaliere non ebbero effetto a causa della vasodilatazione dovuta all’assunzione di alcol, papà Claudio e mamma Lella. "Mi ha dato estremamente fastidio - spiega il padre del vigile del fuoco - far passare Giuseppe per un alcolizzato. Quella sera, come ci hanno sempre detto i medici che hanno cercato di salvare mio figlio, le analisi avevano evidenziato come fosse di poco al di sopra del limite di legge (l'autopsia disposta dal pubblico ministero Davide Ercolani avrebbe evidenziato un tasso alcolemico di 0,8 g/l, ndr). Le parole del medico legale della difesa ci hanno fatto molto male perchè dipingono Giuseppe per quello che non era e, adesso, viviamo con la paura che questi risultati possano venire distorti durante il processo. Posso capire il mestiere degli avvocati che difendono Mjeshtri ma la tesi del medico legale di parte sull'ubriachezza fa pensare erroneamente che, mio figlio, avesse bevuto a dismisura quando non è così. In 34 anni non ho mai visto mio figlio ubriaco e, anche in quei giorni terribili quando sono corso a Rimini per vederlo in fin di vita, i medici mi hanno sempre rassicurato".

"Dopo questa tragedia che ci ha colpiti - aggiunge Claudio Tucci - io e mia moglie ci sentiamo soli ma ci conforta l'affetto che, fin da subito, ci è stato dimostrato dai colleghi di mio figlio che ci hanno accolto a Rimini in quel momento di profondo sconforto. A consolarci è anche l'aver potuto dar seguito al desiderio di Giuseppe di donare gli organi. L'averlo fatto, aiutando persone in difficoltà, ci sostiene a pensare che nostro figlio sia ancora vivo. Sicuramente il 13 maggio, quando si aprirà il processo davanti al gup, noi ci saremo. Papà Claudio, inoltre, interviene anche sulle lettere anonime che all'indomani dell'omicidio sono arrivate ai giornali minacciando pesanti ritorsioni nei confronti dei titolari del Frontemare, al buttafuori albanese Klajdi Mjeshtri, reo confesso dell'assassinio del vigile del fuoco 34enne e al suo avvocato Massimiliano Orrù. "Non credo a quelle missive - spiega - perchè se avessero voluto fare qualcosa di brutto ai loro danni non ci sarebbero state minacce o avvertimenti ma, direttamente, dei fatti. Anche noi siamo rimasti allibiti quando abbiamo letto la notizia sulla stampa e, francamente, non abbiamo idea da dove possano essere partite quelle lettere. A mio parere, tuttavia, si è trattato solo di pubblicità senza alcun fondamento reale".

"La nostra è una famiglia semplice - prosegue mamma Lella - che non ha mai avuto nulla a che fare con queste cose. Oltre alla rabbia per la tesi del medico legale della difesa, mi fa molto male leggere che mio figlio sia fatto passare per un ubriaco. A me non interessa sapere quanti anni di carcere si farà chi lo ha ucciso però voglio che paghi per quello che ha fatto. Oggi la mia unica consolazione sarebbe quella di sapere come stanno quei pazienti che hanno ricevuto gli organi di Giuseppe. Quando c'è stato l'espianto, i medici ci avevano detto che saremmo stati informati almeno se erano andati a buon fine ma poi non abbiamo saputo più nulla. Sarebbe una grande consolazione sapere che una parte di mio figlio vive ancora".