Ufficiali date e regole dell'election day: si voterà anche di sabato. Si rinnovano i sindaci di 16 comuni

Definito programma e calendario per le Elezioni 2024. I riminesi saranno chiamati ai seggi per le elezioni Europee. Inoltre in 16 comuni della provincia si voterà anche per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Il Consiglio dei Ministri di giovedì, 25 gennaio, ha approvato il decreto legge in vista di europee, amministrative e regionali. Dopo le indiscrezioni la conferma è arrivata dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli: si voterà a giugno 2024.

Quando si vota per europee, regionali e amministrative

Il decreto legge "Elezioni" approvato dal Consiglio dei ministri fissa le date per il voto nel 2024: le elezioni europee saranno l'8 e 9 giugno, con possibilità di accorpare amministrative e regionali. "Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Elezioni, che non solo dispone l'abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la massima partecipazione al voto ma soprattutto prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti", ha detto il ministro Calderoli dopo il Consiglio dei Ministri. Dunque, nei comuni fino a 5 mila abitanti un sindaco già eletto potrà vincere le elezioni per un numero di volte consecutive illimitato, mentre nei comuni tra 5 mila e 15 mila abitanti il numero dei mandati consecutivi diventa tre.

I comuni del riminese al voto

Il comune con il numero maggiore di residenti chiamati al voto è Santarcangelo di Romagna, che dovrà definire il suo corso dopo il mandato con alla guida la sindaca Alice Parma. Il centrosinistra ha già formalizzato la candidatura dell'assessore in carica, e anche segretario provinciale del Pd, Filippo Sacchetti. Il centrodestra è al lavoro per ufficializzare il suo candidato. A Bellaria Igea Marina (quasi 20mila abitanti) si vota dopo il mandato con un’amministrazione uscente di centrodestra, guidata da Filippo Giorgetti, al suo primo mandato e in corsa per il bis. Si tratta delle uniche due città che potrebbero andare al ballottaggio. Chiamati ai seggi saranno anche gli elettori dei seguenti comuni: Misano Adriatico, Verucchio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Poggio Torriana, Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore, Montegridolfo, Saludecio, San Leo e Talamello.

A seguito del nuovo decreto legge potranno ricandidarsi al termine del secondo mandato i primi cittadini Mirna Cecchini, sindaca di San Clemente; Stefania Sabba, sindaca di Verucchio; Daniele Morelli, sindaco di San Giovanni in Marignano.