Ufficializzato il Consiglio comunale: proclamati gli eletti, entro dieci giorni la prima assise

Rimini ha un nuovo Consiglio comunale. Martedì mattina l’Ufficio Centrale ha proclamato eletti i 32 nuovi Consiglieri del Consiglio comunale di Rimini. Decorrono quindi da martedì i dieci giorni previsti dalla legge per la convocazione del consiglio comunale che si deve tenere entro i dieci successivi.

Ecco i nomi dei candidati consiglieri eletti che risultano nel verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 12 ottobre 2021. In maggioranza ci saranno, oltre al sindaco Jamil Sadegholvaad, 11 consiglieri del Partito Democratico (Frisoni Roberta, Barilari Annamaria, Cancellieri Luca, Carminucci Edoardo, Corazzi Giulia, Guaitoli Manuela, Marchioni Elisa, Morolli Mattia Mario, Neri Giuseppe, Petrucci Matteo, Zamagni Giuliano), 7 della lista 'Jamil Sindaco' (De Leonardis Daniela, Messori Ilaria, Soldati Serena, Bellucci Andrea, Lari Michele, Ramberti Samuele, Zamagni Marco). Completa la maggioranza Pasini Luca (Rimini Futura con Jamil) e Marco Tonti (Rimini Coraggiosa) per un totale di 21 voti espressi in Consiglio.

La minoranza dsarà invece composta da 5 consiglieri della Lega (Enzo Ceccarelli, Zoccarato Matteo, De Sio Luca, Marchei Loreno, Pari Andrea) 4 di Fratelli d'Italia (Renzi Gioenzo, Marcello Nicola, Spina Carlo Rufo, Zilli Filippo), 2 consiglieri della lista 'Gloria Lisi sindaco (Gloria Lisi, Brunori Stefano. Un posto in consiglio per Matteo Angelini (3V Verità Libertà).