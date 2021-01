Ufficio postale chiuso, via ai lavori dopo l'assalto in estate dei ladri

A partire da lunedì e fino all’8 febbraio l’ufficio postale di piazza Berlinguer a Pietracuta resterà chiuso per lavori necessari in seguito ai danni provocati la scorsa estate dall'assalto allo sportello automatico dell’estate scorsa. Nell’ambito degli interventi, come spiega Poste Italiane, sarà installato un ATM Postamat di nuova generazione, dotato di monitor digitale a elevata luminosità con dispensatore di banconote innovativo, e di moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico, e il nuovo sistema elettronico “antiskimming” per impedire la clonazione delle carte di credito.

Durante il periodo dell’intervento, la clientela potrà rivolgersi alla sede di San Leo che, per l’occasione, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese quelle di radicamento e il ritiro di raccomandate e pacchi. L’ufficio postale di Pietracuta riaprirà martedì 9 febbraio osservando i consueti orari.