L’Ufficio Scolastico Regionale assume i dirigenti, quattro nuovi presidi in arrivo nel Riminese

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, a decorrere dal 1 settembre 2023, ha provveduto ad assumere 38 nuovi dirigenti scolastici, utilmente collocati nelle graduatorie delle ultime due procedure concorsuali. Di essi, 3 provengono dall'Emilia-Romagna, 35 da altre regioni. Quanto al genere, i neo-dirigenti sono 26 femmine e 12 maschi, con un’età media di circa 53 anni.

Le sedi scolastiche di prima assegnazione sono state individuate sulla base delle disposizioni legislative. I neo dirigenti sono stati assegnati in 33 sedi di primo ciclo, i restanti 5 a sedi di secondo ciclo. Quanto a distribuzione provinciale, i dirigenti sono stati assegnati in numero di 15 a Bologna, 5 a Ferrara, 2 a Forlì-Cesena, 5 a Modena, 1 a Parma, 1 a Piacenza, 3 a Ravenna, 2 a Reggio Emilia e 4 a Rimini.

Nella giornata del 29 agosto a Bologna, presso la direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, i dirigenti scolastici di nuova nomina hanno sottoscritto i contratti individuali di lavoro correlati all’assunzione in ruolo e al conferimento del primo incarico, di durata triennale.

In precedenza, sono state svolte le operazioni di mobilità interregionale sempre per l’anno scolastico 2023/24: con 15 dirigenti che proseguiranno la loro attività in altre regioni, mentre 17 dirigenti hanno assunto l’incarico di dirigere scuole dell’Emilia-Romagna provenendo da altre regioni.

Saranno dunque 479 i dirigenti scolastici alla guida delle 533 scuole dell'Emilia-Romagna nell'anno scolastico 2023/24: 312 di loro dirigeranno scuole del 1°ciclo (infanzia, primaria e secondaria di 1°grado), mentre 167 dirigeranno scuole di 2°ciclo (secondaria di 2°grado). Le rimanenti 54 istituzioni scolastiche sono state assegnate a dirigenti scolastici in reggenza, essendo i dirigenti titolari collocati in particolari posizioni di stato (presso scuole italiane all’estero, presso Università), o perché trattasi di scuole sottodimensionate, ovvero per contenziosi pendenti o altre situazioni particolari. Nell’anno scolastico 2022/23 le reggenze erano state 65, ovvero 11 in più rispetto al nuovo anno scolastico 2023/24.

"Ancora una volta questo ufficio ha posto le condizioni per il regolare avvio dell’anno scolastico 2023/2024, con l’assunzione di nuovi dirigenti scolastici entro il mese di agosto - dichiara il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Stefano Versari – circostanza che ha consentito di conferire subito dopo anche gli incarichi di reggenza sulle sedi rimaste scoperte, pari al 10%, il dato più basso degli ultimi dieci anni. E’ così possibile mettere fin dal primo giorno di settembre ciascuna scuola in condizione di svolgere i numerosi adempimenti connessi all’avvio dell’anno scolastico".

"Queste nuove risorse dirigenziali - prosegue Stefano Versari – consentono la gestione più puntuale ed efficace delle scuole, il cui valore è centrale per la Repubblica. Infatti - come osservato dal Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso anno in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico - “la questione educativa - non sempre valorizzata in misura adeguata - è decisiva per la crescita civile, culturale, sociale ed economica”. Sono certo che questi nuovi dirigenti scolastici - come i loro colleghi - sapranno pure essere interlocutori attenti per

studenti, famiglie e per il territorio di riferimento".