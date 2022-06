Festa in piazza per Ugolini. "Coriano sceglie la continuità. Premiati 10 anni di lavoro e progetti"

I cittadini di Coriano scelgono la linea della continuità. Dopo dieci anni con alla guida Domenica Spinelli, il prossimo sindaco sarà Gianluca Ugolini. Il neo primo cittadino era membro della giunta uscente e vice sindaco in carica. Questo l’esito finale in arrivo da Coriano: Cristian Paolucci 2.008 voti (43,78%), Gianluca Ugolini 2.362 (51,49%), Oreste Godi 217 voti (4,73%).

Queste le prime parole di Gianluca Ugolini da neo sindaco di Coriano: "Un risultato elettorale che premia chi ha governato questi dieci anni. Hanno vinto la continuità e tutti i cittadini, dialogheremo e collaboreremo con tutti coloro che hanno a cuore Coriano. Il civismo e l’impegno della squadra di Progetto Comune hanno battuto i partiti; il fango lanciato da Paolucci e la sua lista non ha coperto gli occhi dei corianesi che hanno fatto la scelta giusta. Da domani saremo subito al lavoro continuando nel solco della buona amministrazione, occupandoci di scuole e servizi scolastici, sanità, anziani, associazioni, sport e sostegno alle fasce più deboli. Continueremo a investire in viabilità, sicurezza, verde e decoro urbano. Manterremo alta l'attenzione per le frazioni. Ci impegneremo nella tutela dell'ambiente, della sostenibilità e del lavoro".

E in conclusione: "Lavoreremo per attuare il nostro programma che è ambizioso, ma solido e in sinergia con le realtà del territorio. Continueremo a perseguire in nostri obiettivi: riduzione del peso fiscale, recupero dell'evasione, nuovi poli scolastici e asilo nido, rigenerazione urbana, riqualificazione e sviluppo del territorio e dei poli produttivi, attrattività turistica, promozione della cultura e welfare diffuso”.