La Uil scrive ai consiglieri comunali: "Sulla sanità occorre un'azione comune prima che sia troppo tardi"

La Uil di Rimini unitamente alle categorie della Uil Fpl e della Uil Pensionati ha inviato a tutti i consigli comunali del riminese un ordine del giorno nella convinzione che sui temi della sanità occorra essere coesi in difesa sia dell’equità di accesso alle cure dei cittadini sia del Servizio Sanitario Pubblico "Dopo due anni di pandemia assistiamo all’aggravarsi dei problemi nella sanità, invece di essere migliorati si sono ulteriormente accentuati" scrive la Uil.

"Emerge che le maggiori spese per l’emergenza Covid nel 2021 siano state eccezionalmente coperte con soldi propri dalla regione Emilia Romagna, circa 400 milioni, e solo in parte dal Governo. Per il 2022 in assenza di ulteriori coperture rischiamo il blocco delle assunzioni; alla luce di quanto sopra i proclami dell’assessore Donini sulle liste di attesa sono pura fantasia - si addentra la Uil sul tema -. Stiamo infatti constatando un sensibile aumento dei tempi di attesa per l’accesso a visite mediche, esami diagnostici e interventi chirurgici programmati oltre ad un crescente malessere da parte di lavoratrici e lavoratori che dopo due anni in prima linea nella pandemia hanno bisogno di risposte certe e concrete in ordine al loro futuro lavorativo e salariale messo in dubbio dal Decreto Calabria e dall’inerzia della Regione, nonché dalle gravi inadempienze del Governo".

"L'Odg è all’interno di un quadro vertenziale per sollecitare Regione e Governo a sostenere politiche di investimento sul servizio sanitario per attuare in modo concreto il Pnrr avendo tra i primi obiettivi lo sviluppo della Medicina del Territorio attuando corposi piani di assunzione dei Professionisti che in questi ultimi tempi hanno abbandonato il servizio. Ci aspettiamo una convinta adesione da parte di tutte le istituzioni locali, che per loro natura sono essere quelle più vicine ai bisogni dei cittadini, chiediamo agli amministratori la tutela della nostra sanità e che, insieme alla Uil, difendano il servizio sanitario riminese destinandogli la giusta e necessaria quantità di risorse".